Diego Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Lopez 31 Mayıs 2002 tarihinde Granada şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego López Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Diego Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Lopez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Lopezboyu ve yaşı kaç

Diego Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Recre Granada

25 Ocak 2022 yılında CD Huétor Tájar

30 Haziran 2022 yılında Recre Granada

Diego Lopez kimdir

Diego Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Lopez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Lopez nereli

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