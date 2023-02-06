Diego Loureiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Loureiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Loureiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Loureiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Loureiro 28 Temmuz 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Terra Loureiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Loureiro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Football yapmaktadır. Diego Loureiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Loureiro'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Loureiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Loureiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Loureiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Loureiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Botafogo

15 Ağu 2022 yılında Atlético-GO

Diego Loureiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Loureiro şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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