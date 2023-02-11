Diego Magallanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Magallanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Magallanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Magallanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Magallanes 31 Mart 1997 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Magallanes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Magallanes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Magallanes'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Magallanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Magallanes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Magallanes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Magallanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Colegiales

1 Temmuz 2018 yılında Colegiales

6 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2022 yılında Colegiales

7 Ocak 2023 yılında CD Riestra

31 Aralık 2023 yılında Colegiales

Diego Magallanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Magallanes şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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