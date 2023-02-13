Diego Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Marino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Marino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Marino 9 Mayıs 1990 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Mariño Villar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Marino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Diego Marino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Marino'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Marino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Dmarino90

Diego Marino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Marino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Marino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Marino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal

5 Temmuz 2013 yılında Real Valladolid

8 Ağu 2014 yılında Levante

30 Haziran 2015 yılında Real Valladolid

31 Ağu 2015 yılında Levante

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Gijón

26 Ocak 2023 yılında UD Almería

Diego Marino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Marino şuan UD Almería takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Diego Marino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santa Mariña (bis 1998), Rápido Bouzas (1998-2000), Sárdoma (2000-2003), Areosa (2003-2004)

İspanya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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