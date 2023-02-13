Diego Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Marino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Marino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Diego Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Marino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Marino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Marino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Marino 9 Mayıs 1990 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Mariño Villar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Marino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Diego Marino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Marino'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Marino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Dmarino90

Diego Marinoboyu ve yaşı kaç

Diego Marino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Marino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Marino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Marino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2010 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal

5 Temmuz 2013 yılında Real Valladolid

8 Ağu 2014 yılında Levante

30 Haziran 2015 yılında Real Valladolid

31 Ağu 2015 yılında Levante

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Gijón

26 Ocak 2023 yılında UD Almería

Diego Marino kimdir

Diego Marino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Marino şuan UD Almería takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santa Mariña (bis 1998), Rápido Bouzas (1998-2000), Sárdoma (2000-2003), Areosa (2003-2004)

Diego Marino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Marino nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Leo Baptistao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Baptistao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Baptistao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Baptistao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Embarba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Embarba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Embarba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Embarba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?