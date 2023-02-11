Diego Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Martinez 5 Temmuz 1992 tarihinde General Pacheco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Hermes Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Martinez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Diego Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Martinez'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında River Plate II

26 Temmuz 2013 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2014 yılında River Plate II

1 Temmuz 2014 yılında Patronato

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

22 Ocak 2016 yılında New York City

10 Şubat 2017 yılında Estudiantes SL

20 Temmuz 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Diego Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Martinez şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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