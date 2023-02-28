Diego Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Martinez 17 Ekim 1995 tarihinde Asuncion şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Máximo Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aztk Sports yapmaktadır. Diego Martinez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Martinez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

12 Temmuz 2021 yılında Resistencia SC

Diego Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Martinez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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