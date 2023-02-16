Diego Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Matos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Matos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Matos 8 Ocak 1997 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Daniel Rodrigues de Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Matos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Matos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Matos'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Matos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Matos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Matos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Matos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Avaí FC

1 Ocak 2023 yılında Náutico

Diego Matos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Matos şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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