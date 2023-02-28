Diego Melian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Melian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Melian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Melian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Melian 4 Kasım 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Melián de León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Melian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Diego Melian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Melian'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Melian Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DiegoMelian_1

http://www.instagram.com/diegomelian_1/

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http://www.facebook.com/diegomelian01/

Diego Melian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Melian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Melian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Melian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Huracán

31 Aralık 2013 yılında Danubio B

1 Ocak 2014 yılında Racing Club

20 Ocak 2020 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Diego Melian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Melian şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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