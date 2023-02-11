Diego Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Mercado 3 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Alan Mercado Carrizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Mercado Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Diego Mercado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Mercado'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Mercado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dieegomercado/

Diego Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Mercado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Indep'te II

2 Ocak 2020 yılında Independiente

16 Ekim 2020 yılında Huracán

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Diego Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Mercado şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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