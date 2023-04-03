Diego Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Mina 12 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Mina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Mina'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18

Diego Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Mina şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diego Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.