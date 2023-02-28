Diego Minaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Minaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Minaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Minaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Minaya 1 Mayıs 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Minaya Naters şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Minaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Minaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Minaya'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Minaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegominaya90/

http://www.facebook.com/diego.minaya

Diego Minaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Minaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Minaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Minaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cor. Bolognesi

1 Mayıs 2010 yılında Cienciano

1 Ocak 2011 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2014 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2017 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2018 yılında UTC

1 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

Diego Minaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Minaya şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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