Diego Mondino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Mondino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Mondino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Mondino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Mondino 14 Kasım 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Gustavo Mondino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Mondino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Mondino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Mondino'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Mondino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Mondino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Mondino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Mondino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sport. Belgrano

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Def. Belgrano

21 Ağu 2017 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Diego Mondino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Mondino şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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