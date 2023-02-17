Diego Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Montiel 26 Nisan 1995 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Nicolas Montiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Montiel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Diego Montiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Montiel'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IF Bromma U19

5 Ağu 2014 yılında Västerås SK

1 Ocak 2015 yılında Dalkurd

1 Ocak 2017 yılında Sirius

28 Temmuz 2017 yılında Gefle

1 Aralık 2017 yılında Sirius

1 Ocak 2018 yılında Örgryte

1 Ocak 2019 yılında KFCO Beerschot

15 Temmuz 2019 yılında Vejle BK

8 Temmuz 2021 yılında Vendsyssel FF

Diego Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Montiel şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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