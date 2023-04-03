Diego Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Murillo 14 Mart 2001 tarihinde Malagón şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Murillo Dominguez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 33 Sport yapmaktadır. Diego Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Murillo'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Diego Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2020 yılında A. Malagueño
Diego Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Murillo şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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