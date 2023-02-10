Diego Novaretti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Novaretti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Novaretti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Novaretti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Novaretti 9 Mayıs 1985 tarihinde La Palestina şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Martín Novaretti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Novaretti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Novaretti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Novaretti'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Novaretti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Novaretti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Novaretti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Novaretti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Belgrano

1 Temmuz 2009 yılında Toluca

30 Haziran 2010 yılında Belgrano

1 Temmuz 2010 yılında Toluca

8 Temmuz 2013 yılında Lazio

1 Temmuz 2015 yılında León

1 Ocak 2018 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2018 yılında León

1 Temmuz 2018 yılında Querétaro FC

5 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

3 Mart 2021 yılında Belgrano

Diego Novaretti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Novaretti şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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