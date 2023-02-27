Diego Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Oliveira 22 Haziran 1990 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Queiroz de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BrazilFootballlife yapmaktadır. Diego Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Oliveira'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Oliveira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegoqoliveira/

Diego Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Mesaimeer

1 Temmuz 2010 yılında Noroeste-SP

1 Temmuz 2011 yılında Suwon Bluewings

31 Aralık 2011 yılında Noroeste-SP

1 Mayıs 2012 yılında EC Bahia

31 Aralık 2012 yılında Noroeste-SP

1 Haziran 2013 yılında GO Audax

10 Mayıs 2014 yılında Novorizontino

11 Mayıs 2014 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2014 yılında Novorizontino

1 Ocak 2015 yılında Linense-SP

21 Nisan 2015 yılında Novorizontino

22 Nisan 2015 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2015 yılında Novorizontino

12 Ocak 2016 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2018 yılında FC Tokyo

31 Aralık 2018 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2019 yılında FC Tokyo

Diego Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Oliveira şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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