Diego Orellana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Orellana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Orellana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Orellana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Orellana 9 Ocak 2002 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Orellana Riffo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Orellana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Orellana'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Orellana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Orellana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Orellana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Orellana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2021 yılında S. Morning

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo U19

28 Ocak 2022 yılında Antofagasta

30 Haziran 2022 yılında Colo Colo U19

25 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Diego Orellana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Orellana şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diego Orellana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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