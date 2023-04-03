Diego Ossa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ossa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ossa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Ossa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Ossa 14 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ossa Vives şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Ossa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Ossa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Ossa'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diego Ossa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Ossa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında U. Católica
Diego Ossa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Ossa şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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