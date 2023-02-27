Diego Otoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Otoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Otoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Otoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Otoya 13 Eylül 2004 tarihinde California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Otoya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Otoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Otoya'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Diego Otoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/diegoxotoya/
Diego Otoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Otoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında SJE Academy
1 Ağustos 2022 yılında UC Irvine
5 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal
Diego Otoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Otoya şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Diego Otoya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Peru U20 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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