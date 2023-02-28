Diego Oyarzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Oyarzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Oyarzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Oyarzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Oyarzun 19 Ocak 1993 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alejandro Oyarzún Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Oyarzun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Oyarzun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Oyarzun'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Oyarzun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oyarzundiego/

Diego Oyarzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Oyarzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Oyarzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Oyarzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Valdivia

30 Haziran 2013 yılında U. Católica

1 Temmuz 2014 yılında CD SM (Arica)

30 Haziran 2015 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında La Calera

1 Haziran 2016 yılında U. Católica

1 Temmuz 2016 yılında Palestino

30 Haziran 2017 yılında U. Católica

1 Temmuz 2017 yılında Zalgiris

10 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

26 Şubat 2021 yılında CD Everton

Diego Oyarzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Oyarzun şuan CD Everton takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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