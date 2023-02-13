Diego Pampin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Pampin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Pampin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Pampin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Pampin 15 Mart 2000 tarihinde Oleiros şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Varela Pampín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Pampin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Diego Pampin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Pampin'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Pampin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Pampin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Pampin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Pampin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında Celta Vigo B

8 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Diego Pampin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Pampin şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Diego Pampin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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