Diego Penny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Penny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Penny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Penny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Penny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Penny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Penny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Penny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Penny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Penny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Penny 22 Nisan 1984 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alonso Roberto Penny Valdez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Penny Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Diego Penny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Penny'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Penny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegopennyvaldez/

http://www.facebook.com/diego.pennyvaldez

Diego Penny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Penny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Penny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Penny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2004 yılında Cor. Bolognesi

1 Temmuz 2008 yılında Burnley

1 Eylül 2010 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Diego Penny kimdir

Diego Penny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Penny şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Diego Penny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Penny nereli

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