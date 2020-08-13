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Diego Perotti kimdir? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Transfer sezonunun başından itibaren Fenerbahçe ile anılan Diego Perotti, sarı-lacivertli taraftarlar arasında beklenen isim haline geldi. Son çıkan haberlere göre, Perotti ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Peki, Diego Perotti kimdir? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar...

Diego Perotti kimdir? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Süper Lig'de sezon tamamlandıktan sonra ortaya atılan ilk isimlerden birisi Diego Perotti olmuştu. Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun duyurduğu habere göre Perotti ile kesin olarak anlaşma sağlandı. Perotti'nin tekrar gündeme gelmesi, sarı-lacivertli taraftarlarda merak edilen isim haline geldi. Peki, Diego Perotti kimdir? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar...

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.

2016 yılından itibaren İtalyan devi Roma'da forma giyen Perotti, Roma formasıyla 133 maça çıktı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu 133 maçta 30 gol kaydetti. 

Diego Perotti kimdir? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe ile anlaştı mı?

FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Sözcü gazetesinin spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu, Perotti'nin sarı-lacivertli kulübe çok yakın olduğunu belirtti. Sercan Hamzaoğlu, "Roma Kulübü ve futbolcu ile görüşmelerde önemli bir yol kat eden Fenerbahçe yönetimi, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Diego Perotti’nin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor." şeklinde yazdı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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