Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye müjde: Geri döneceğim

Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti sezonun ilk yarısında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-3 kaybettiği derbi maçında sakatlanmasının ardından bıçak altına yatmıştı.

Sakatlığına ilişkin olarak Radyo 947'ye konuşan Perotti, "Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var ve sonra geri döneceğim. Yeniden futbol sahalarında olacağım" diye konuştu.

Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Perotti Antalyaspor maçında ve Gençlerbirliği (2) maçlarında fileleri sarsmıştı.