Diego Pituca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Pituca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Pituca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Pituca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Pituca 15 Ağustos 1992 tarihinde Mogi Guaçu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Cristiano Evaristo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Pituca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Diego Pituca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Pituca'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Pituca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegopituca/

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Diego Pituca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Pituca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Pituca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Pituca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CA Guaçuano

1 Temmuz 2013 yılında Matonense

28 Mayıs 2014 yılında União São João

31 Aralık 2014 yılında Matonense

1 Temmuz 2015 yılında Botafogo-SP

2 Haziran 2017 yılında Santos B

24 Ocak 2018 yılında Santos FC

31 Ocak 2021 yılında Kashima Antlers

Diego Pituca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Pituca şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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