Diego Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Ramirez 2 Kasım 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Antonio Ramírez Cutti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Diego Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Ramirez'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Ramirez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegoram0308/

Diego Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında UTC

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında AD Cantolao

9 Ocak 2020 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

Diego Ramirez kimdir

Diego Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Ramirez şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Diego Ramirez nereli

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