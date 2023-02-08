Diego Renan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Renan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Renan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Renan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Renan 26 Ocak 1990 tarihinde Surubim şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Renan de Lima Ferreira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Renan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Renan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Renan'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Renan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegorenan.lf/

Haberin Devamı

Diego Renan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Renan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Renan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Renan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2013 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2013 yılında Cruzeiro

9 Ocak 2014 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2014 yılında Cruzeiro

23 Nisan 2015 yılında EC Vitória

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

4 Ocak 2017 yılında Chapecoense

1 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

2 Ocak 2019 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2020 yılında CSA

12 Mart 2021 yılında Avaí FC

19 Ocak 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Diego Renan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Renan şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.