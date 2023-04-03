Diego Rhein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rhein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rhein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diego Rhein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diego Rhein 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diego Rhein Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Rhein'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Diego Rhein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diego Rhein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ağustos 2020 yılında FC Basel U17
1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U18
14 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Diego Rhein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diego Rhein şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Concordia Basel, FC Basel 1893, FC Thun
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