Diego Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rodriguez 25 Haziran 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Matías Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Rodriguez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep'te II

1 Ocak 2011 yılında Independiente

26 Ağu 2016 yılında Rosario Central

30 Haziran 2017 yılında Independiente

30 Temmuz 2017 yılında Rosario Central

1 Şubat 2018 yılında JEF Utd. Chiba

1 Ocak 2019 yılında Rosario Central

31 Ocak 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Rosario Central

4 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2020 yılında Defensa

6 Ekim 2020 yılında Elche CF

1 Şubat 2021 yılında Defensa

10 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Panetolikos

2 Haziran 2022 yılında Godoy Cruz

Diego Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rodriguez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Diego Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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