Diego Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rodriguez 22 Haziran 2002 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Augusto Rodríguez Carreño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Rodriguez'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_rodriguez722/

http://www.facebook.com/diego.rodriguescarreno.5

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Diego Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2021 yılında Atlético Grau

31 Aralık 2021 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

1 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

15 Şubat 2022 yılında FBC Melgar

Diego Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rodriguez şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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