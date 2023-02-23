Diego Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Rojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rojas 15 Şubat 1995 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Nicolás Rojas Orellana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rojas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Diego Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Rojas'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında U. Católica

9 Temmuz 2016 yılında CD Everton

30 Haziran 2017 yılında U. Católica

3 Ağustos 2017 yılında Palestino

31 Aralık 2017 yılında U. Católica

1 Temmuz 2019 yılında La Calera

31 Aralık 2019 yılında U. Católica

1 Ocak 2020 yılında La Calera

15 Ağustos 2020 yılında Valdivia

31 Ocak 2021 yılında La Calera

23 Mart 2021 yılında San Luis

1 Şubat 2022 yılında SJK Seinäjoki

Diego Rojas kimdir

Diego Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rojas şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Universidad Católica (-2012)

Diego Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Rojas nereli

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