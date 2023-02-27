Diego Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Romero 17 Ağustos 2001 tarihinde Chiclayo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alonso Romero Cachay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Romero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Diego Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Romero'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegromero01/

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Diego Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Universitario

Diego Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Romero şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Diego Romero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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