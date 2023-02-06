Diego Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Rosa 12 Ekim 2002 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Gabriel Silva Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Rosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Rosa'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Diego Rosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego.jr08/

Diego Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2021 yılında Man. City

8 Şubat 2021 yılında Lommel SK

30 Haziran 2022 yılında Man. City

7 Temmuz 2022 yılında Vizela

31 Aralık 2022 yılında Man. City

13 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Diego Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Rosa şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Diego Rosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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