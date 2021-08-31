Bu sezon transferde sessiz kalan ve sadece nokta atışı oyuncuları bulmak isteyen Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde MLS ligi oyuncularından Diego Perotti'nin transfer görüşmeleri amacıyla İstanbul'a davet edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından sporseverler ise oyuncuyu merak ederek internette aramaya başladı. Peki Diego Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? Diego Rossi hangi takımlarda oynadı? İşte cevaplar...

DİEGO ROSSİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya gelen Diego Rossi sağ ayaklıdır. 23 yaşındaki oyuncu futbol kariyerine Penarol'un altyapısında başladı ve kanat-forvet mevkiinde görev alıyor. Oyuncunun şu anda güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro civarında bulunuyor.

DİEGO ROSSİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola ülkesinin takımlarından Penarol'un altyapısında başlayan genç futbolcu, çeşitli altyapı takımlarında oynadıktan sonra 2016 yılında A takıma yükselmeyi başardı. 2 yıl boyunca A takımda oynayan oyuncu 2018 yılında 2,5 milyon Euro karşılığında ABD'nin MLS ligi ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer oldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kariyerinde toplamda 172 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, bu müsabakalarda 72 gol atarken 33 de asist yaptı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 4 sarı kart gördü, bir kez de çifte sarı kart ile oyundan atıldı. Diego Rossi kariyerinde hiç direkt olarak kırmızı kart görmedi. Oyuncunun bugün 13.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.