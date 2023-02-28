Diego Saffadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Saffadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Saffadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Saffadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Saffadi 16 Eylül 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alonso Saffadi Carrillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Saffadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Diego Saffadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Saffadi'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Saffadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diegosaffadi

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http://www.instagram.com/diegosaffadi/

http://www.facebook.com/diego.saffadi

Diego Saffadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Saffadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Saffadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Saffadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2017 yılında D. Municipal II

1 Eylül 2018 yılında Cantolao II

28 Şubat 2019 yılında Unión Huaral

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Diego Saffadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Saffadi şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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