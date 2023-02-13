Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sanchez 18 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Sánchez Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sanchez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Diego Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Diego Sanchez'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Sanchezboyu ve yaşı kaç

Diego Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

Diego Sanchez kimdir

Diego Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sanchez şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Sanchez nereli

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