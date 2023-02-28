Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sanchez 8 Mayıs 1987 tarihinde La Granja şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ignacio Sánchez Carvajal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Diego Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Sanchez'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Palestino

1 Ocak 2008 yılında Unión Temuco

1 Ocak 2009 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2010 yılında AC Barnechea

1 Ocak 2011 yılında San Felipe

1 Ocak 2013 yılında Unión Española

26 Ocak 2022 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Diego Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sanchez şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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