Diego Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sanchez 18 Temmuz 2003 tarihinde Avilés şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Sánchez Pérez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sanchez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Diego Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Sanchez'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Diego Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

1 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Diego Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sanchez şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.