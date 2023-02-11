Diego Sanchez Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sanchez Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sanchez Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sanchez Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sanchez Paredes 22 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Omar Sánchez Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sanchez Paredes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Sanchez Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Sanchez Paredes'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Sanchez Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Sanchez Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Sanchez Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sanchez Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Boca Unidos

31 Ağu 2018 yılında FC Encamp

1 Temmuz 2019 yılında Boca Unidos

1 Kasım 2021 yılında Ben Hur

3 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

Diego Sanchez Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sanchez Paredes şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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