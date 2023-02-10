Diego Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Segovia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Segovia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Segovia 15 Mayıs 2000 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Alexandre Segovia Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Segovia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Diego Segovia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente II futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Diego Segovia'nin CA Independiente II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Segovia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Segovia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Segovia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Segovia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep'te II

Diego Segovia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Segovia şuan CA Independiente II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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