Diego Senorans Osorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Senorans Osorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Senorans Osorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Senorans Osorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Senorans Osorio 22 Mayıs 2002 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Senorans Osorio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Senorans Osorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Senorans Osorio'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Senorans Osorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Senorans Osorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Diego Senorans Osorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Senorans Osorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rupel Boom

Diego Senorans Osorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Senorans Osorio şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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