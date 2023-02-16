Diego Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Silva 26 Mart 1993 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Claudino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Silva'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Náutico

2 Şubat 2016 yılında Santos B

10 Temmuz 2017 yılında Nacional

10 Ağu 2018 yılında Salgueiro

21 Eylül 2018 yılında Náutico

9 Şubat 2021 yılında Retrô FC

25 Ekim 2021 yılında Uberlândia EC

3 Mayıs 2022 yılında Guarany-CE

25 Mayıs 2022 yılında Nação Esportes

9 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

24 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Diego Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Silva şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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