Diego Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Sosa 24 Ekim 1991 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Sosa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Morón futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Morón takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Sosa'nin Club Deportivo Morón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tiro Federal (Bahia Blanca)

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo

1 Ocak 2016 yılında Santamarin

1 Temmuz 2017 yılında Boca Unidos

2 Temmuz 2018 yılında Godoy Cruz

2 Temmuz 2019 yılında Argentinos Jrs.

20 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında CD Morón

Diego Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Sosa şuan Club Deportivo Morón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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