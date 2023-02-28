Diego Soto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Soto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Soto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Soto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Soto 31 Ağustos 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Diego Paolo Soto Vidarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Soto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Soto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Soto'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Soto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diego_6_soto/

Diego Soto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Soto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Soto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Soto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

8 Mart 2022 yılında U. San Martín

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Diego Soto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Soto şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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