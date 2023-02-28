Diego Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Tapia 7 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Andrés Tapia Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Tapia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Tapia'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AC Barnechea

7 Ocak 2020 yılında Magallanes CF

6 Mayıs 2021 yılında Colchagua

17 Ocak 2022 yılında Magallanes CF

Diego Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Tapia şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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