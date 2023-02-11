Diego Tonetto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Tonetto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Tonetto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Tonetto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Tonetto 5 Aralık 1988 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Rubén Tonetto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Tonetto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Tonetto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Tonetto'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Tonetto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Tonetto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Tonetto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Tonetto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Ferro

17 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

23 Temmuz 2013 yılında Ind. Rivadavia

9 Ocak 2015 yılında Defensa

1 Şubat 2016 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2017 yılında Platense

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

28 Temmuz 2020 yılında CD Maipú

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

Diego Tonetto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Tonetto şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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