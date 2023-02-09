Diego Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Torres 6 Kasım 1990 tarihinde Villa María şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Fabián Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Torres'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Diego Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Alumni

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes U19

1 Ocak 2016 yılında CD Iquique

27 Temmuz 2018 yılında Chapecoense

22 Nisan 2020 yılında CRB

6 Nisan 2022 yılında Novorizontino

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Diego Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Torres şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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