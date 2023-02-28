Diego Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Torres 14 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Joel Torres Garcete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Torres Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción U23 futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Torres'nin Olimpia Asunción U23 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olimpia U19

9 Temmuz 2019 yılında Olimpia

22 Temmuz 2021 yılında Celaya

31 Aralık 2021 yılında Olimpia U19

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

31 Aralık 2022 yılında Olimpia U23

Diego Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Torres şuan Olimpia Asunción U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Diego Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U17 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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