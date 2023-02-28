Diego Urzua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Urzua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Urzua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Urzua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Urzua 4 Şubat 1997 tarihinde Molina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Diego Alonso Urzúa Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Urzua Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Urzua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Diego Urzua'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Diego Urzua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Urzua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Urzua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Urzua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2018 yılında Iberia

31 Aralık 2018 yılında Curicó Unido

Diego Urzua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Urzua şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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