Diego Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Diego Valdez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Diego Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Diego Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Valdez 14 Kasım 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Gabriel Valdez Samudio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Valdez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Valdez'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Diego Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

1 Ocak 2020 yılında Sol de América

31 Aralık 2021 yılında San Luis

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

20 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Diego Valdez kimdir

Diego Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Valdez şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Diego Valdez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 24 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Diego Valdez nereli

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